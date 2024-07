Cade dal balcone a Staranzano: 69enne grave a Cattinara

TRIESTE - Precipita per sette metri da un balcone tentando di rientrare a casa e finisce al pronto soccorso in codice rosso. È successo a un uomo di 69 anni con iniziali D.P. a Staranzano, in viale Ottone Zanolla, mercoledì 10 luglio nel primo pomeriggio. Come riporta Il Piccolo, l'uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Cattinara.

D.P. abita al primo piano di un complesso residenziale insieme alla madre anziana e allettata, e si è ritrovato senza chiavi al momento di rientrare a casa. Così si è rivolto alla vicina, con l'intenzione di calarsi dal balcone per raggiungere quello corrispondente al suo appartamento. Purtroppo il 69enne non è riuscito a raggiungere il terrazzo sottostante ed è precipitato nel vuoto. I vigili del fuoco sono intervenuti aprendo la porta dell'abitazione e trovando l'anziana madre, a sua volta trasportata all'ospedale San Polo di Monfalcone. Sul posto anche la polizia, il 118 e la Croce Verde Goriziana.