È successo alle 9.30 di stamattina. La via è stat chiusa al traffico dall’intersezione con via Marchesetti

Cade un albero in via dei Battigelli: è successo questa mattina, venerdì 17 settembre, intorno alle 9:30. Bloccata la strada a partire da via Marchesetti, Vigili del fuoco e Polizia locale sul posto.