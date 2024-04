Volo di quattro metri con la bici: ferita 33enne

DUINO AURISINA - Una caduta in bicicletta e un volo di quattro metri su un sentiero con terrapieno a lato. È successo a una donna di 33 anni originaria di Udine tra le 13 e le 14 di oggi in località Slivia a Duino Aurisina. La donna si è procurata diversi traumi ed escoriazioni ma è riuscita a rialzarsi autonomamente, camminando per una ventina di metri e poi si è fermata, sedendosi a terra a causa di forti dolori che le impedivano di proseguire.

Gli operatori del soccorso alpino, sei tecnici e un infermiere, l'hanno raggiunta a piedi, l'hanno stabilizzata e poi imbarellata. L'hanno quindi trasportata a spalle fino alla strada dove attendeva l'ambulanza del 118, a cui l'hanno affidata. La donna è stata portata all'ospedale di Cattinara.