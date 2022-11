Ciclista 55enne cade e si infortuna ad Aurisina: sul posto il Soccorso Alpino

Un ciclista cade lungo una pista forestale sopra Aurisina tra la Vedetta e Santa Croce (sentiero uno) e sul posto interviene il Soccorso Alpino. E' successo questo pomeriggio, tra le 15.30 e le 16.30 circa: sei soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino hanno tratto in salvo l'uomo, del 1967, residente a Duino Aurisina, che si è procurato una forte contusione alla spalla sinistra. Tra i sei soccorritori c'era anche un infermiere del Soccorso Alpino che ha provveduto, con l'aiuto dei compagni, a stabilizzarlo e applicargli una fasciatura. Si è poi ritenuto di imbarellarlo e trasportarlo per circa cinquecento metri a spalle lungo il sentiero fino all'ambulanza del 118, che lo ha preso in carico per portarlo in ospedale e effettuare i controlli del caso.