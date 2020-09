Costa dei Barbari, scivola sul sentiero e precipita: morto 78enne

Scivola lungo il sentiero, precipita e perde la vita. Il tragico episodio si è verificato intorno alle 16 di oggi, 18 settembre, in Costa dei Barbari. La vittima, un 78enne di Trieste, ha purtroppo riportato gravissime lesioni su tutto il corpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di porto di Trieste. Impiegate anche le unità navali della Guardia Costiera.

