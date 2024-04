Volo di tre metri sulla Napoleonica: ferita 43enne

TRIESTE - Un grande spavento e qualche ferita per una donna di 43 anni caduta durante una passeggiata sulla Napoleonica. E' successo stamattina alle 11:30, quando l'escursionista è precipitata per tre metri, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto il 118 e il soccorso alpino e speleologico di Trieste, che hanno portato la donna in salvo. E' stata poi portata all'ospedale di Cattinara in codice verde per le cure del caso.