Precipita dalla scala e sbatte la testa sul pavimento: 69enne grave a Cattinara

L'episodio è avvenuto all'interno di un foro di via Ghega dove l'uomo stava lavorando. Intubato e stabilizzato dai sanitari del 118, sarebbe in gravi condizioni

Un uomo di 69 anni è stato trasportato in codice rosso a Cattinara dopo aver sbattuto la testa sul pavimento di un negozio di via Ghega dove stava lavorando. L'uomo si trovava in cima ad una scala all'interno del foro quando l'intonaco del soffitto si è staccato facendolo precipitare violentemente a terra. La vittima dell'incidente ha perso molto sangue e i sanitari del 118 accorsi sul posto l'hanno immediatamente intubato e stabilizzato, per poi trasportarlo all'ospedale in gravi condizioni a causa del trauma cranico.