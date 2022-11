Cade dalla tettoia: 13enne all'ospedale

Nel tardo pomeriggio di oggi un ragazzino di 13 anni è caduto da una tettoia a Vermegliano.

È caduto su alcuni elementi in ferro e ha riportato diverse lesioni agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e l'elisoccorso.

Il ragazzino è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, stabile non in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco