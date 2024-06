Cade dalla tromba delle scale, a Cattinara con lesione al braccio

TRIESTE - Una donna del 1964 è caduta lungo le scale ed finita dentro la vetrata del vano ascensore. E' successo oggi pomeriggio in un edificio sito al civico 4 di piazza Sant'Antonio. Non è chiara la dinamica che ha portato alla rovinosa caduta, forse un capogiro o un malore, o semplicemente una distrazione. Sta di fatto che la donna ha riportato una lesione importante al braccio, frutto del taglio provocato dalla vetrata dell'ascensore, con conseguente emorragia. Giunti sul posto i sanitari hanno condotto in ambulanza la sessantenne a Cattinara in codice giallo.