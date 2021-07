Un uomo di 75 anni è caduto da otto metri d'altezza procurandosi diversi traumi importanti tra cui uno alla gamba e uno alla testa. L'incidente si è verificato oggi alle 19:15 all'interno del Parco di Villa Giulia, dove è intervenuto il Soccorso Alpino di Trieste. Per recuperarlo è stato necessario effettuare delle manovre con la corda. L'uomo è stato stabilizzato e imbarellato, riportato al livello del sentiero e poi trasportato in barella portantina fino all'ambulanza, con i sanitari che lo monitoravano strada facendo.

Cade e precipita per otto metri in Villa Giulia: 75enne in ospedale