Cade e si frattura la caviglia: 30enne all'ospedale

SAN DORLIGO DELLA VALLE - Nel primo pomeriggio di oggi, sette soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, inclusi tre infermieri appartenenti al medesimo corpo, sono accorsi assieme ai Vigili del Fuoco e all'ambulanza in località Draga Sant'Elia allertati dalla Sores per soccorrere una donna infortunatasi sul sentiero numero 17. La donna, una escursionista di 30 anni della provincia di Pordenone, scivolando sul sentiero, si è procurata la probabile frattura di una caviglia. I soccorritori l'hanno trovata in leggera ipotermia e dopo averla stabilizzata e imbarellata, avvolta nel materassino a depressione, l'hanno trasportata a spalle per 500 metri per consegnarla all'ambulanza diretta a Cattinara.