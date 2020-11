Cade in casa: 87enne soccorso dai Vigili del Fuoco

Una anziano di 87 anni è caduto all'interno della sua abitazione ed è stato soccorso dai Vigili del Fuoco. E' successo oggi, 15 novembre, in un appartamento al settimo piano di uno stabile in Strada Vecchia dell'Istria. I VV.F. sono entrati nell’appartamento dal tetto dello stabile, in quanto la porta blindata era chiusa dall’interno ed hanno effettuato una discesa, utilizzando le tecniche S.A.F., dal tetto fino alla finestra dell’abitazione. Forzata la finestra sono entrati in casa ed hanno consentito l’ingresso presso la stessa dei sanitari già presenti sul posto.