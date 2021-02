Cade in riva all'Isonzo e si fa male: i soccorsi lo portano via in barella

Nel tardo pomeriggio di oggi, 24 febbraio, i Vigili del fuoco di Gorizia, con una squadra e il funzionario di guardia, sono intervenuti in supporto al personale sanitario del 118 per un soccorso a un ragazzo nel Parco Piuma (GO) presso l’argine del Fiume Isonzo. I VVF intervenuti sul posto hanno supportato il personale sanitario a stabilizzare e imbarellare un ragazzo che si era infortunato cadendo sull’argine del fiume. Successivamente hanno collaborato con i sanitari per il trasporto del giovane fino alla strada dove era in attesa un’ambulanza.