Cade un masso in Costiera: sul posto carabinieri e vigili del fuoco

TRIESTE - Un masso si è staccato dalla parete rocciosa della strada Costiera, poco dopo la galleria naturale in direzione Duino. E' successo nella mattinata di oggi, giovedì 14 settembre. Il frammento di roccia non ha causato incidenti o danni alle auto di passaggio ed è stato transennato per permetterne la rimozione in sicurezza. Non è chiaro il motivo del distacco, forse causato da un rovescio di pioggia nelle prime ore del mattino. E' stato istituito il senso unico alternato. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Aurisina e la polizia locale di Duino.