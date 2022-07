A Grado

Brutta caduta in monopattino a Grado: 59enne in prognosi riservata

E' successo ieri sera in via Galvani. Sul posto la Sogit, poi l'uomo è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Udine. Un medico in vacanza lo ha soccorso per primo, fino all'arrivo dei sanitari