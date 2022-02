Marciapiede dissestato in via Carducci: una signora finisce all’ospedale

Una brutta caduta sui sampietrini dissestati di via Carducci e una signora finisce all'ospedale: è successo stamattina intorno alle 10:30 all'altezza del civico 6, davanti al palazzo della Regione. Secondo le testimonianze raccolte in loco, non sarebbe la prima caduta su quel tratto accidentato di marciapiede, e il problema era già stato segnalato più volte al Comune. Questa mattina, infatti, poco prima dell'infortunio, una buca era stata livellata con del cemento. L'intervento non è stato tuttavia sufficiente a evitare che una donna tra i 50 e i 60 anni mettesse un piede in fallo procurandosi una contusione al volto, con possibile rottura del naso. Sul posto il personale del 118, che ha portato la donna all'ospedale di Cattinara.