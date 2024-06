Brutta caduta a Monfalcone: quarantenne all'ospedale

MONFALCONE (GO) - Un uomo di 40 anni cade sulle scale in un bar di Monfalcone nella tarda serata, poi viene portato in ospedale d'urgenza. Come riporta una nota della centrale Sores, sarebbe successo intorno alle 23:15 di ieri, sabato 1 giugno, al Taverna Caffè in via Trieste. La dinamica non è ancora chiara ma, come si evince dal report, l'ambulanza del 118 avrebbe portato l'uomo all'ospedale di Monfalcone in codice rosso. La notizia è in aggiornamento.