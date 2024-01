Ubriaco, cade più volte in scooter e danneggia le auto: il video diventa virale

E' successo a Roiano la scorsa settimana. Come si può vedere dalle immagini, diventate virali in rete, l'uomo aveva difficoltà a stare in piedi ma ha voluto comunque mettersi in sella anche dopo la prima caduta, per poi schiantarsi nuovamente su un'altra vettura. Un passante è intervenuto in suo soccorso