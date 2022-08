Ubriaca in casa di riposo: operatrice cade su un anziano e lo ferisce

I Nas di Udine hanno denunciato in stato di libertà un’operatrice socio sanitaria, dipendente di una casa di riposo di Grado. Come riporta Udine Today, si è presentata in servizio ubriaca ed è caduta su un 91enne, che avrebbe dovuto accudire, ferendolo. "Si trovava in servizio in stato psico-fisico alterato da probabile uso di sostanze alcoliche", dichiarano i militari dell'Arma. È stato disposto l’immediato allontanamento dell’operatrice.

Il controllo è stato eseguito nell'ambito di una serie di operazioni del reparto in tutta Italia nei giorni di Ferragosto. Sanzionati anche locali sporchi dove blatte e insetti sono "padroni" delle cucine, con spazi inadeguati e riempiti a dismisura. Il bilancio è di 70 strutture irregolari su 351 monitorate, pari al 20 per cento degli obiettivi controllati.

Sono state contestate 127 sanzioni penali e amministrative, per oltre 40 mila euro di multa. Tra le violazioni più ricorrenti "carenze strutturali e organizzative delle strutture come la presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza massima autorizzata, spesso collocati in ambienti eccessivamente ristretti e situazioni di minore assistenza delle persone ospitate, riconducibili a un numero ridotto di operatori per turno di servizio, in alcuni casi privi di adeguata qualifica e professionalità".