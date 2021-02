Calcinacci dal ponte di Barcola: area off limits, traffico nel rione "tagliato" in due

Cadono calcinacci dal ponte ferroviario di Barcola. I vigili del fuoco e i tecnici di Rfi sono intervenuti intorno alle 19 di oggi, 24 febbraio, dopo il distacco di alcuni pezzi di intonaco che sono finiti in strada. Disagi al traffico: via Perarolo è infatti raggiungibile solo da strada del Friuli, e via Boveto solo da viale Miramare.

L'interrogazione di Forza Italia

Nel lontano 2018, il consigliere comunale di Forza Italia Michele Babuder aveva chiesto, in commissione, la presenza del gestore della rete ferroviaria per questioni attinenti sia alla rumorosità dei treni, in particolare merci, sia per ottenere rassicurazioni in merito alla struttura del viadotto. Il ponte resterà chiuso fino a bonifica di Rfi.