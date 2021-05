Cadono intonaci da un palazzo in zona Ospedale Maggiore: chiusa via Parini

Questo pomeriggio intorno alle 14.30 si è verificato il crollo di una porzione di intonaco in un palazzo in via Parini, in zona ospedale Maggiore - largo Barriera. Il tratto di strada in corrispondenza del civico 17 è momentaneamente chiuso per l'intervento dei Vigili del fuoco, che stanno mettendo in sicurezza la zona con l'ausilio di un'autoscala. Qualche disagio al traffico in zona.