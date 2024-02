Cade durante la sfilata di Carnevale: anziana a Cattinara

TRIESTE - Una donna di 89 anni cade a terra durante la sfilata di Carnevale e viene soccorsa per una probabile frattura del femore. E' successo ieri, martedì 13 febbraio, intorno alle 17:30 in via del Teatro. E' intervenuta sul posto Ase (Assistenza e Servizi D’Emergenza) odv, servizio di motosoccorso, che ha svolto anche quest'anno il servizio di assistenza sanitaria al Palio di Trieste 2024 con due moto con medico, infermiere e soccorritore. Intervenuta anche un'ambulanza della Croce Rossa. Giunti sul posto c’era già personale della Polizia Locale che ha prestato la prima assistenza. Dopo la valutazione dei sanitari in moto, è stata inviata anche un'ambulanza del 118 per il trasporto in codice verde presso il pronto soccorso di Cattinara.