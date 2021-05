Brutta caduta in bici a Opicina: 58enne all’ospedale (FOTO)

È successo nei pressi del camping Obelisco a Opicina. Un brutto trauma facciale e varie contusioni in seguito all’incidente. L’uomo è stato portato a Cattinara

Una brutta caduta in bici per un uomo di 58 anni: è successo a circa 200 metri dal camping Obelisco a Opicina. L'uomo, in seguito all'impatto, ha riportato un trauma cranico, facciale e del dorso, oltre a contusioni varie.Gli operatori del 118 lo avrebbero trovato cosciente e lo hanno portato subito al pronto soccorso di Cattinara. Sul posto ambulanza e automedica.

