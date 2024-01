Cade per 300 metri sul Mangart, trasportato in elicottero a Cattinara

TRIESTE - Uno scialpinista friulano nato nel 1982 è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cattinara dopo un incidente avvenuto nelle Alpi Giulie, nella zona del monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia. L'episodio si è verificato ieri 13 gennaio. L'uomo è caduto lungo un pendio di neve dura per circa 300 metri dal canale del piccolo Mangart di Coritenza, riportando vari traumi. Raggiunto dall'equipe dell'elisoccorso regionale è stato imbarellato sul posto e verricellato a bordo, poi l'elicottero è atterrato ai Laghi di Fusine per stabilizzarlo e infine è stato portato a Trieste.