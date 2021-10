Una caduta in mare e un trauma cranico: oltre dieci interventi della Capitaneria alla Barcolana

Oltre 10 barche sono state assistite dalla Capitaneria di Porto durante la Barcolana, tutte nello stesso momento. La precedenza negli interventi è stata data all'affondamento di un'imbarcazione. Caduto poi in mare il membro dell'equipaggio di un'altra barca, che è stato recuperato, tratto in salvo e portato al molo G di Barcola, dove è stato soccorso dal 118. Trauma cranico, inoltre, per un altro membro dell'equipaggio di una barca. Gli altri interventi hanno riguardato eventi minori come assistenza di timonerie rotte, scuffiamenti e rande spezzate.