GRADo - Un uomo è stato soccorso nel pomeriggio di oggi dagli operatori del 118 per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta autonoma. Nella caduta ha impattato contro un muro. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico l'uomo poi trasferito in ospedale in codice giallo.