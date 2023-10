Cade da cinque metri durante l'arrampicata: 30enne all'ospedale

TRIESTE - La stazione di Trieste del Soccorso Alpino assieme ai Vigili del Fuoco e al personale dell'ambulanza hanno soccorso un arrampicatore infortunatosi per le conseguenze di una caduta da parete rocciosa in Napoleonica (Prosecco). Il giovane, un trentenne pugliese, stava risalendo una via nel settore denominato Cristo e Bianca e stava per passare la corda nel secondo ancoraggio o spit, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto fino a terra dopo un volo di cinque metri. Politraumatizzato ma non in gravi condizioni è stato raggiunto e valutato dal medico dell'ambulanza - a sua volta condotto alla base della parete dai soccorritori in sicurezza con una corda - stabilizzato, imbarellato e condotto con la barella in verticale lungo la sottostante paretina di accesso alla falesia - che presenta tratti di primo grado. Grande collaborazione tra i soccorritori e I Vigili del Fuoco, i quali erano peraltro già in Napoleonica per una esercitazione. In ambulanza il ferito è stato portato a Cattinara. L’intervento ha avuto luogo tra le 15.30 circa e le 17.15