Cade dal terrazzo, 70enne a Cattinara

Un uomo di circa 70 anni di età è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi per le ferite riportate a seguito di una caduta accidentale dal terrazzino di una abitazione, da una altezza di circa 2 metri. È accaduto nel centro di Trieste. Gli operatori del 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica, hanno preso in carico l'uomo e lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara.