Brutta caduta in via Fabio Severo, giovane in ospedale

Un giovane è stato trasportato in ospedale dopo essersi reso protagonista di una brutta caduta, avvenuta nei pressi della sala Unicusano di via Fabio Severo. L'episodio è successo nella tarda serata di ieri 17 giugno. Il giovane, da una prima ricostruzione, si è infortunato andando in skate. La caduta è stata vista dai compagni di serata, tutti giovanissimi. L'episodio è stato osservato anche dal governatore della Regione Massimiliano Fedriga, relatore alla presentazione del libro dell'onorevole Gianni Tonelli. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al malcapitato.