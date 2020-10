Deposta una corona d'alloro in memoria dei caduti della Polizia

Il Questore Giuseppe Petronzi ha deposto in mattinata una corona nel famedio della Questura per commemorare i Caduti e i Defunti della Polizia di Stato. A seguire, officiata dal Cappellano provinciale don Paolo Rakic, presso la Chiesa Beata Vergine del Rosario, si è svolta una Santa Messa organizzata dalla locale sezione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato in collaborazione con la Questura.

