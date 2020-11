L'Antico Caffè Torinese è ora “sotto l’ala” delle Belle Arti

"Sono molto orgoglioso di comunicare al mondo intero che da oggi l'Antico Caffè Torinese è sotto la tutela delle Belle Arti". Lo dichiara Matteo Pizzolini, titolare dello storico caffè in corso Italia: "Un percorso da me iniziato ben 3 anni fa dopo la inquietante scoperta della non tutela. Ora il Torinese nella sua interezza, negli specchi, nel banco d'ottone, nelle pareti di ebano potrà rimanere così inalterato nel tempo. Sono veramente ma veramente orgoglioso di questo risultato, che ha portato due piccoli imprenditori a salvare uno dei più belli locali storici non solo di Trieste ma dell'Italia intera".