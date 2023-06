Pergolettese - Triestina indagini concluse: chiesto il deferimento per le società

TRIESTE - Conclusa l’indagine della procura federale sul caso Pergolettese - Triestina in merito a quanto accaduto nei giorni precedenti il match dello scorso aprile. La procura ha confermato che proporrà il deferimento dei club interessati (la Triestina e il Piacenza) e dei tesserati coinvolti (un dirigente della Triestina e un giocatore del Piacenza). Come riporta Piacenza 24, secondo la Procura i tesserati di Triestina e Piacenza avrebbero agito in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 2 del codice di giustizia sportiva, un’accusa più leggera rispetto all’illecito sportivo. Le società e gli interessati avranno 15 giorni per presentare memorie e chiedere di essere sentiti e, oltre questo periodo, si andrà verso l’udienza al Tribunale federale. Avendo la procura escluso l’illecito sportivo, le sanzioni relative all’art. 4 sono: ammonizione, diffida, ammenda e la penalizzazione di uno o più punti.