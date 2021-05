Il caldo "accende" la Rotta Balcanica: 60 migranti rintracciati in meno di 12 ore

Sono stati 60 i migranti irregolari rintracciati dalle due di notte alle 12:30 di oggi, venerdì 7 maggio. Al momento presso la sottosezione della Polizia di Frontiera di Fernetti sono in corso le pratiche di identificazione, le incombenze connesse al Covid e le richieste di asilo. I vari gruppi, rintracciati in diverse zone della provincia, sono di varie nazionalità tra cui nepalesi, afghani, pakistani. Proprio in mattinata sono stati identificati 12 migranti (numero compreso nel conteggio) in via San Giacomo in Monte da parte dell'esercito, che li ha poi affidati alla Polizia di frontiera.