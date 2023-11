Presentato il 19esimo calendario dei Carabinieri: 12 storie per raccontare l'Arma

TRIESTE - Presentato in contemporanea nazionale su tutto il territorio nazionale il calendario dell’Arma dei Carabinieri 2024. Iniziata nel 1928, la pubblicazione del Calendario è giunta alla sua 91esima edizione con una tiratura di un milione e 200mila copie, di cui oltre 16mila in otto altre lingue. Anche il Comando Provinciale di Trieste vuole contribuire a diffondere i prodotti editoriali dell’Arma e, soprattutto, il messaggio che intendono comunicare: Carabinieri come riferimento della collettività. Presente in conferenza stampa il comandante dei Carabinieri di Trieste, Mauro Carrozzo.

L’opera, realizzata dallo studio di design Pininfarina con il contributo dell’editorialista Massimo Gramellini per la creazione dei testi, è dedicata al tema ”I Carabinieri e le Comunità”. momenti storici per il nostro Paese – come il referendum tra Monarchia e Repubblica nel 1946 – a quelli della vita quotidiana – come la recente alluvione in Romagna.

Le 12 storie, eterogenee per epoca storica, ambientazione geografica e avvenimenti narrati, vanno da momenti storici per il nostro Paese – come il referendum tra Monarchia e Repubblica nel 1946 – a quelli della vita quotidiana – come la recente alluvione in Romagna. Le storie, è stato spiegato, "sono unite dalla capacità di ascolto e di vicinanza dell’Arma, “filo conduttore” che attraversa l’intera narrazione del Calendario: una banda rossa creata dalla matita di Pininfarina che parte dalla Fiamma – emblema dell’Arma dei Carabinieri - e avvolge l’intera opera attraverso uno dei segni distintivi più significativi e storici dell’uniforme dell’Arma, che caratterizza i pantaloni del Carabiniere". Le illustrazioni che compongono le 12 tavole sono disegnate a matita, tratto che contraddistingue la fase creativa delle opere di Pininfarina.

Con l’occasione si ringrazia il Caffè Sacher, nella persona del titolare Alfons Dizzi, per aver permesso questa presentazione e per aver concesso le sue vetrine per una piccola mostra delle uniformi dell’arma in occasione del 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale e giornata delle Forze Armate.