"Ai migranti sparerei", per Calligaris scatta la denuncia

Il presidente dell'Associazione Nedaday, Taher Djafariza, ha denunciato il consigliere regionale della Lega, Antonio Calligaris, per le parole pronunciate nei confronti degli immigrati irregolari, durante il blitz in Consiglio regionale attuato dai militanti di Casapound il 4 agosto. Lo ha riportato Telefriuli. Calligaris in quell'occasione ha detto: "io sono uno di quelli che gli sparerebbe tranquillamente". La denuncia è stata sporta dalla Procura della Repubblica di Trieste attraverso i Carabinieri.

