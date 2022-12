A Trieste sarà possibile cambiare kune in euro gratuitamente

Chi avesse ancora in casa delle kune croate come "ricordo" di qualche vacanza o gita fuori porta, potrà cambiarle gratuitamente con degli euro a Trieste. E' il nuovo servizio della Banca d'Italia, operativo da gennaio fino alla fine di febbraio, in vista del definitivo passaggio all'euro in Croazia a partire dal primo gennaio. Sarà possibile quindi effettuare il "cambio a valore di parità" (7,53450 kuna per 1 euro). Come spiega la stessa Banca d'Italia, si potrà cambiare un massimo di 8mila kune (circa mille euro) per ciascuna operazione, non solo a Trieste ma anche nelle filiali di Venezia, Milano, Ancona e Roma.