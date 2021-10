Cambio vertice in prefettura: Valenti va a Firenze, arriva Vardè

Si trasferirà alla Prefettura di Firenze su disposizioni del Ministero dell'Interno l'attuale prefetto di Trieste Valerio Valenti. La notizia era nell'aria da settimane ed è stata confermata oggi in Consiglio dei ministri.

Valenti, 63 anni, era a Trieste dal 2019 e ora gli subentrerà nelle prossime settimane Annunziato Vardé, di 61 anni, attuale prefetto di Potenza.

Così il Prefetto Valenti in un commosso post su Facebook: "Onorato di aver servito Trieste e la sua comunità, mi accingo a iniziare un nuovo cammino a Firenze. Ringrazio l'Amministrazione per quanto ho ricevuto in tutti questi anni e il Ministro per la fiducia riposta in me. Lascio un pezzo di cuore in questa città, come mi è sempre accaduto quando ho interrotto il mio incarico in ogni luogo in cui ho lavorato, ma forse ancor di più per il momento storico vissuto qui e per le grandi responsabilità a cui sono stato chiamato (o forse anche perché con gli anni il cuore si intenerisce sempre più). Restano con me amicizie e rapporti umani affettuosi e custodisco nel profondo dell'animo tanti emozionanti ricordi. Grazie Trieste".