New York premia uno scatto di Trieste

C'è anche uno scatto di Trieste tra le foto premiate agli New York Photography Awards 2022. Il fotografo di San Benedetto del Tronto Luca Cameli ha presentato alla giuria una fotografia che gli è valsa il titolo di "Silver Winnner" nella categoria "Foto in bianco e nero". "Trieste Paint It Black", questo il titolo dello scatto, ritrae piazza Unità dal molo Audace, tra le sue luci e la magia del mare.

"Nella fotografia viene catturata l'imponente piazza Unità d'Italia, all'imbrunire, vista dal molo Audace dove i triestini adorano passeggiare quando la bora lo permette - si legge nella descrizione di Cameli -. Il titolo della fotografia è stato ispirato dal brano storico dei Rolling Stones, Paint It Black, dove l'autore Mick Jagger prese a sua volta ispirazione nel testo Ulisse dello scrittore James Joyce che iniziò a scrivere proprio quando visse a Trieste, in particolare nel verso: “I have to turn my head until my darkness goes”.

Non è la prima volta che "Trieste Paint It Black" viene premiata. Nel 2021 lo scatto aveva infatti ricevuto il "Premio Belle Arti", indetto dall'Associazione Spoleto Arte di Bassano del Grappa.