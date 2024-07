Coroneo, la denuncia delle Camere penali: "Carcere polveriera sociale, politica inadeguata"

TRIESTE - "Le carceri italiane sono diventate una polveriera sociale, un luogo invivibile per i detenuti e per tutti coloro che vi lavorano, dove la dignità dell'essere umano è annichilita e l'inaccettabile diventa normalità". Lo dichiarano in un comunicato congiunto le camere penali del Friuli Venezia Giulia, dopo la rivolta in carcere, parlando di "risposte dalla politica del tutto inadeguate" con riferimento anche all decreto carcere dello scorso 4 luglio. Il documento è stato firmato dall'avvocato Sabina della Putta per la Camera penale di Trieste e dagli avvocati Paolo Marchiori (Camera penale di Gorizia), Esmeralda Di Risio (Udine) e Raffaele Conte (Pordenone).

Durante la rivolta, ribadiscono gli avvocati, "non si sono registrati episodi di violenza", ma ci sono stati "forti disordini, danneggiamenti e un imponente dispiego dei mezzi di contenimento e soccorso". Nella stessa giornata, anche al cpr di Gradisca, è stato appiccato un fuoco in segno di protesta e il giorno dopo, a Trieste, un detenuto cinquantenne di nazionalità slovena è stato trovato morto per overdose da metadone. Durante la rivolta, infatti, la farmacia è stata sacheggiata e sono stati portati via farmaci e sostanze varie. I malori, per assunzione di metadone e per altri motivi, hanno continuato a verificarsi durante tutta la notte di sabato 13, due giorni dopo i fatti.

La situazione di degrado e sovraffollamento nella casa circondariale era stata denunciata da tempo sia dai garanti comunale e regionale sia dalla Camera penale: "260 detenuti effettivi a fronte dei 150 posti disponibili - si legge bella nota -, celle prive di servizi sanitari, materassi collocati sui pavimenti accanto ai WC, detenuti devastati dai morsi delle cimici. Nonostante la conosciuta saturazione della struttura, inalterato ed anzi intensificato è stato il flusso degli ingressi, soprattutto di soggetti in misura cautelare".

Secondo le Camere penali, il recente decreto carcere (dl 92/2024) "non ha risolto nulla. Doveva essere un decreto "orientato all'umanizzazione carceraria" ma nessuna norma ivi prevista va in tal senso. L'aumento di due telefonate portano a sei quelle che i detenuti possono effettuare al mese, 10 minuti in più ogni 30 giorni, e complicare la procedura per la liberazione anticipata senza nessun ampliamento non può essere considerata 'umanizzazione carceraria'".

I disordini si sono placati anche grazie alla mediazione del magistrato di sorveglianza Maria Rosa Putrino e all'intervento del delegato per il carcere della camera penale di Trieste Enrico Miscia e della garante per i detenuti Elisabetta Burla, intervenuti in loco. Durante la rivolta, Miscia ha dichiarato che "la strada migliore è quella del dialogo, i magistrati e le persone devono venire in carcere a parlare con i detenuti" e parla di "un ufficio di sorveglianza in grave crisi: avevamo tre magistrati di sorveglianza e ora ne abbiamo uno solo perché due sono andati in pensione. Il Csm, che doveva provvedere alle nomine, non ha provveduto per tempo. Abbiamo un solo magistrato che deve occuparsi di un carcere sovraffollato" e che " non può rispondere per tempo alle istanze dei detenuti e degli avvocati. Così si crea questo clima, con gente che dovrebbe uscire e non può perché nessuno decide".

La soluzione del problema non è semplice, e l'avvocato Miscia suggerisce di "prendere decisioni chiare, come è stato fatto altre volte, di indulto, amnistia e liberazione anticipata che permetta intanto di svuotare e rendere vivibile il carcere" e "qualche volta le decisioni prese in merito a custodie cautelari in carcere potrebbero essere applicate con meno severità e puntigliosità, ci sono di mezzo anche ragazzi dai 20 ai 21 anni".