Camion incastrato tra le vie di Sistiana: liberato dai Vigili del Fuoco

Alle ore 15.20 di oggi, 21 febbraio 2022, i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina con il supporto dell'autogrù sono intervenuti in Località Sistiana per soccorrere un autoarticolato rimasto incastrato nell'abitato. Giunti sul posto, hanno liberato il camion con l'ausilio dell'autogrù con non poca difficoltà. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Duino Aurisina. L'intervento è terminato alle 18:30.