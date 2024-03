Camion in fiamme all'altezza di Trebiciano, autostrada chiusa e un ferito

TRIESTE - Camion in fiamme lungo raccordo autostradale all'altezza tra l'uscita villa Opicina-Trebiciano, in direzione Venezia. L'autostrada attualmente è chiusa. Sul posto la polizia stradale, i Carabineri, tecnici dell'Anas e I Vigili del fuoco che stanno procedendo allo spegnimento dell'incendio, che stava coinvolgendo la vegetazione. Il mezzo pesante è uscito fuori strada andando a impattare contro la roccia. Sul posto anche un'ambulanza e l'automedica del 118. Il conducente del mezzo, un quarantottenne serbo, ha riportato una trauma addominale da impatto non grave ed è stato condotto a Cattinara in codice giallo.