Camion perde il carico in viale Miramare: guardrail distrutto e traffico in tilt

TRIESTE - Un camion perde il carrello elevatore che trasportava e danneggia gravemente il guardrail sotto il ponte ferroviario di viale Miramare. E' successo alle 12.30 di oggi, mercoledì 3 aprile. Sul posto i vigili del fuoco, giunti sul posto dalla centrale, con la prima squadra e il funzionario di guardia. I vigili, accertatisi che non ci fossero persone coinvolte o ferite, hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e di tutto l'ambiente. Considerati i danni causati dall'impatto del carrello elevatore, gli operatori hanno tagliato e rimosso gli ostacoli alla circolazione. Sul posto anche personale delle ferrovie, la polizia locale e la polizia ferroviaria. Disagi al traffico. Le cause sono in corso di accertamento.