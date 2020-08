Camion ribaltato in ex Gvt, strada riaperta dopo molte ore: portati a mano oltre 2000 prosciutti

Riaperta solo poco fa la SS202 dopo l'incidente di stamattina ntorno alle 7, in cui un autoarticolato ha perso il controllo ribaltandosi fuori strada. Il mezzo pesante trasportava un carico di oltre 2000 prosciutti, che sono stati poi spostati a mano dai Vigili del fuoco prima del raddrizzamento con due autogru, operazione particolarmente lunga che ha permesso la riapertura della carreggiata solo nel tardo pomeriggio. Il conducente, un uomo originario della romania di 59 anni, è stato portato all'ospedale di Cattinara in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il personale Anas, Forze dell'Ordine e 118.

