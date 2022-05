Camion si ribalta in autostrada all’entrata di Prosecco: traffico rallentato

Un camion si ribalta in autostrada, prima dell’entrata di Prosecco. È accaduto stamattina intorno alle otto. Ancora ignote le cause, probabilmente una perdita di controllo del mezzo dovuta anche al maltempo, con pioggia e grandine, dalle prime ore del mattino. Come conferma Anas il traffico è rallentato e al momento (9.15) si viaggia su una sola corsia di marcia. Raccomandata l’uscita a Sistiana. Sul posto le forze dell’ordine.