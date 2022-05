Camion sbanda in autostrada all’entrata di Prosecco: traffico rallentato

Un camion sbanda autonomamente in autostrada, al km 11,200 del Raccordo Autostradale 13 “A/4-Trieste”, all’altezza dello svincolo di Prosecco. È accaduto stamattina intorno alle otto. Ancora ignote le cause, probabilmente una perdita di controllo del mezzo dovuta anche al maltempo, con pioggia e grandine, dalle prime ore del mattino. Come conferma Anas il traffico lungo la carreggiata in direzione Slovenia è stato deviato in uscita a Sgonico pr diverse ore e la situazione si è normalizzata solo nel pomeriggio. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la regolazione della viabilità e per la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.