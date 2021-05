Cammina lungo i binari, soppressi due treni: sanzionato 25enne

La Polizia ferroviaria lo ha fermato in zona interdetta, nei pressi del bivio di Aurisina. La sua presenza ha causato ritardi ai treni in transito

Denunciato un cittadino bengalese del 1995 per interruzione di pubblico servizio. Personale della locale Polizia Ferroviaria lo ha rintracciato lunedì pomeriggio mentre camminava lungo i binari, in zona ferroviaria interdetta, nei pressi del bivio di Aurisina. La sua presenza ha causato ritardi ai treni in transito e due convogli regionali sono stati soppressi. Lo straniero, regolarmente residente in città, è stato anche sanzionato amministrativamente per la violazione del regolamento ferroviario.