Sequestri per cinque milioni: prosciugate le risorse al boss mafioso della Depositi Costieri

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trieste nei confronti di Formicola Pasquale, 43enne di Cercola, condannato in primo grado alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione per autoriciclaggio e frode fiscale nell’ambito di un procedimento instaurato dalla locale Procura della Repubblica.

Gli accertamenti patrimoniali svolti dalla DIA unitamente al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo giuliano hanno appurato come il soggetto reimpiegava illecitamente il denaro in attività economiche intestate a prestanome, in particolare nell’acquisto e gestione della società Depositi Costieri Trieste Spa, con notevole sproporzione tra redditi dichiarati ed investimenti nel tempo effettuati. Sulla scorta delle dagini portate avanti dalla Gdf e dopo un’attenta attività di monitoraggio, si è giunti a valutare la pericolosità di "specifici rischi di infiltrazione di organizzazioni criminali nel tessuto economico – sociale del Friuli Venezia Giulia".

Con il provvedimento odierno, scaturito da una proposta per l’applicazione di misure di prevenzione inoltrata congiuntamente dal Direttore della DIA e dal Procuratore Distrettuale di Trieste, sarà sottoposto a sequestro un patrimonio consistente in cinque società con sede nella

provincia di Napoli, operanti nel settore del commercio di prodotti petroliferi, quattro fabbricati situati a Cercola e a Napoli, beni mobili registrati tra cui un’imbarcazione del valore di circa 150 mila euro e rapporti finanziari. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro è stimato in oltre 5 milioni di euro.