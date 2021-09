Campagna elettorale, altri big in arrivo: Letta spinge Russo, Conte in aiuto alla Richetti

L'ex premier Giuseppe Conte è atteso in piazza Sant'Antonio mercoledì 29 alle 18 mentre il segretario dei dem Enrico Letta arriva domani 23 settembre e sarà prima alle cosiddette Case dei Puffi di Borgo San Sergio alle 16:30 e un'ora dopo nel gazebo del Partito Democratico. Francesco Russo e Alessandra Richetti, rispettivamente candidati per il centrosinistra ed il MoVimento Cinque Stelle, potranno contare sul supporto dei due leader di partito. La corsa a palazzo - dove Roberto Dipiazza rimane il grande favorito di questa tornata amministrativa e Fratelli d'Italia si candida a scavalcare la Lega - tenta di infiammare gli animi dei triestini negli ultimi dieci giorni di campagna elettorale.

Se il sindaco uscente ha incassato l'investitura di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, Russo può contare sull'amicizia di lunga data con Enrico Letta mentre la candidata pentastellata accompagnerà Conte in una passeggiata che si concluderà, circa due ore dopo, in piazza Cavana. Sul fronte del risultato finale, in caso di ballottaggio sarà proprio Russo a riunire le diverse anime della coalizione pronte a sfidare Dipiazza. In questa partita i Cinque Stelle non stanno a guardare ma il nodo sull'alleanza con il Pd non è ancora sciolto. Da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Patuanelli sia propenso a far decidere Roma, mentre la base triestina sembra richiedere una maggiore autonomia nel decidere.