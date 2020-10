"Il Covid non fermerà la prevenzione": al via le campagne Lilt contro i tumori al seno e alla prostata

Ripartono le campagne di prevenzione della Lilt in un anno a dir poco problematico, dove gli screening per i tumori al seno e alla prostata hanno subito una battuta d'arresto a causa del lockdown, rallentando considerevolmente l'attività chirurgica e, probabilmente, dando origine a future diagnosi tardive. Per questo è ancora più importante, nel 2020, sostenere e partecipare alle campagne “Nastro Rosa - LILT for women”, e la campagna “Percorso Azzurro – Lilt for men”, fortemente incentivate dal Comune di Trieste, in una sinergia tra gli assessorati alle politiche sociali e ai giovani.

Come rilevato dall'assessore alle politiche giovanili Francesca De Santis, si tratta di una fascia d'età che è importante coinvolgere in questi temi, sia per incrementare le diagnosi precoci sia per sfruttare l'effetto passaparola da parte di chi ha una più ampia rete di rapporti sociali, affinché conoscenti e parenti più “anziani” sposino la cultura della prevenzione.

Flashmob e fontana di Nettuno illuminata di rosa

Si inizierà con un flashmob a partecipazione libera nella giornata di oggi, primo ottobre, alle 18:30 in piazza della Borsa, in seguito al quale la fontana di Nettuno sarà illuminata con luci rosa per tutto il mese. Previsti anche, fino a metà novembre, momenti musicali, camminate in compagnia per promuovere la cultura del moto come prevenzione e servizi di assistenza medica e psicologica.

Presenti alla conferenza stampa anche l'assessore Grilli, la presidente di Lilt Trieste, Bruna Scaggiante. Marina Bortul, responsabile della Breast Unit di Trieste (che ha di recente ottenuto la ricertificazione europea di centro di eccellenza per le malattie della mammella), Nicola Pavan, dirigente medico della Clinica Urologica dell’Ospedale di Cattinara, Carla Dellach, dirigente Medico presso il Centro Sociale Oncologico ASS1 Triestina.

Screening e lockdown

È stato rilevato che l'attività di screening è stata inerrotta dal 10 febbraio al 18 maggio e che in alcune aree del paese, come in alcune regioni del sud, l'attività chirurgica si è ridotta anche del 50%, ed è stata quindi rimarcata l'importanza di recuperare, effettuare l'autopalpazione e sottoporsi a visita di controllo, specialmente per le donne entro i 50 anni (dopo i 50 anni inizia il programma di screening regionale).

I tumori alla prostata e ai testicoli

Il professor Pavan ha infine sottolineato l'importanza della prevenzione anche tra i maschi, “che a differenza delle donne sono più restii ad andare dal medico. Raccomandiamo anche a loro l'autopalpazione sotto la doccia per rilevare eventuali anomalie, poiché il tumore al testicolo è al primo posto tra le neoplasie maschili tra i 15 e i 40 anni. Una malattia che, se trattata in tempo, ha ottime possibilità di guarigione con una qualità di vita soddisfacente. Per il tumore alla prostata, invece, raccomandiamo il controllo urologico dopo i 50 anni. Per questo tipo di tumore non esistono diagnostiche specifiche come per la neoplasia al seno, ma è raccomandabile effettuare l'esame della Psa con un semplice prelievo”.

Calendario iniziative

Campagna “Nastro Rosa”

1 ottobre, ore 18.30, piazza della Borsa – Flash mob di avvio della campagna “Nastro Rosa”: “L’emergenza covid non può fermare la prevenzione”. Intrattenimento musicale a cura del Leo Club Trieste. Partecipa una rappresentanza di giocatrici del Volley Club Trieste e del Basket 4Trieste, testimonials Lilt. Illuminazione in rosa per tutto il mese della Fontana del Nettuno, in co-organizzazione con il Comune di Trieste.

Sos Lilt cancro al seno: medici e psicologi rispondono alle domande dei cittadini. Le domande potranno essere inoltrate alla LILT Trieste telefonando al 351 8111937 nei giorni: lunedì e mercoledì 16.00-18.00, martedì e giovedì 9.30-11.30. In co-organizzazione con Asugi visite gratuite di prevenzione senologica presso la SC Centro Sociale Oncologico-OSARF, dedicate alle donne che non rientrano nei programmi di screening. A partire dal 5 ottobre appuntamenti presso la segreteria LILT di Trieste telefonando allo 040-398312 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00.

7, 14, 21 ottobre, palazzo Gopcevic ore 16.30 : tre incontri con l’arte e le emozioni a cura del maestro Paolo Cervi Kervisher in co-organizzazione con Comune Trieste.

19 ottobre ore 18.00. I giovani sostengono la prevenzione: serata musicale alla Casa della Musica con Francesca Valentina Salcioli e l’arpa celtica. In co-organizzazione con il Comune Trieste.

31 ottobre: Camminata culturale dei 10000 passi - DONNE in PIAZZA- per conoscere alcune Donne che hanno segnato la storia. Informazioni e adesioni presso la LILT Trieste telefonando allo 040-398312 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00.

Comuni della provincia di Trieste: Illuminazione in rosa di palazzi e monumenti ; gli esperti incontrano la popolazione

Iniziative Campagna “Percorso Azzurro” Lilt for men per la prevenzione dei tumori maschili - Novembre 2020

1° novembre, illuminazione in azzurro della Fontana del Nettuno, in co-organizzazione con il Comune di Trieste per tutto il mese.

2 novembre ore 18.00 Fontana del Nettuno, piazza della Borsa. Flash mob: “L’emergenza covid non può fermare la prevenzione”. Sos Lilt cancro alla sfera genitale maschile: medici e psicologi rispondono alle domande dei cittadini. Le domande potranno essere inoltrate alla LILT Trieste telefonando al 351 8111937 nei giorni: lunedì e mercoledì 16.00-18.00, martedì e giovedì 9.30-11.30. In collaborazione con Asugi visite urologiche gratuite per uomini in età da rischio per cancro alla prostata a cura della SC Urologia di Cattinara.

A partire dal 2 novembre appuntamenti presso la segreteria LILT di Trieste telefonando allo 040-398312 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00.

4, 18 novembre, palazzo Gopcevic, ore 17.00 : incontri con i medici della Prostate Unit di Cattinara sulla prevenzione dei tumori urologici.

12 novembre ore 18.00 i giovani sostengono la prevenzione: una serata musicale a cura dei giovani del Leo Club Triestee LILT Young Trieste alla Casa della Musica in co-organizzazione con Comune Trieste.

27 novembre: camminata culturale dei 10000 passi – UOMINI in PIAZZA - per conoscere alcuni Uomini che hanno segnato la storia Informazioni e adesioni presso la LILT Trieste telefonando allo 040-398312 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00.

Comuni della provincia di Trieste: illuminazione in azzurro di palazzi e monumenti; gli esperti incontrano la popolazione

Le campagne hanno il patrocinio di: Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Trieste; Ordine dei Farmacisti di Trieste; Federfarma Trieste; Federsanità ANCI FVG; Associazione Italiana Donne Medico-Trieste; Associazione Italiana Moglie Medico-Trieste e la collaborazione della Casa della Musica-Trieste.

Alle due campagne hanno aderito anche i Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, Sgonico, San Dorligo della Valle.