Il salto alla James Bond è un flop, alfista incastrato sulla scalinata

Intervento notturno a dir poco insolito per i Vigili del fuoco che verso le 3 sono stati chiamati in via Campanelle 122 per un'automobile rimasta incastrata all'interno del comprensorio Ater. L'Alfa 166 guidata da un uomo del 1966 ha tentato un salto che è finito immediatamente dopo la prima rampa. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'autovettura.